2020-06-04T05:38:26+03:00
Общество

Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: где перекроют дороги, когда посмотреть

Мы узнали, когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Генеральная репетиция парада Победы пройдет 20 июня.Генеральная репетиция парада Победы пройдет 20 июня.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 4 июня, стало известно, когда пройдет Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Генеральная репетиция парада Победу пройдет 20 июня в центре города. Точное время пока неизвестно. На время тренировки будет перекрыт Красный проспект, начина от здания бывшего Автовокзала до улицы Гоголя. Сейчас мы решаем перекрывать ли улицы, примыкающие к Красному проспекту, — рассказала Анна Терешкова.

Ранее КП-Новосибирск уже писала, что тренировки начнутся с 4 июня, но они будут проходить в закрытом режиме. В центре Новосибирска проведут только генеральную репетицию.

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса празднование парада Победы перенесли на 24 июня.

В праздничном параде в этом году будет задействовано около 2 тысяч участников и более 50 единиц военной техники. Впервые новосибирцы и гости города увидят танки Т-72 Б3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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