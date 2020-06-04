Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: где перекроют дороги, когда посмотреть

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:38:26+03:00

Мы узнали, когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 июня, стало известно, когда пройдет Генеральная репетиция Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Генеральная репетиция парада Победу пройдет 20 июня в центре города. Точное время пока неизвестно. На время тренировки будет перекрыт Красный проспект, начина от здания бывшего Автовокзала до улицы Гоголя. Сейчас мы решаем перекрывать ли улицы, примыкающие к Красному проспекту, — рассказала Анна Терешкова.

Ранее КП-Новосибирск уже писала, что тренировки начнутся с 4 июня, но они будут проходить в закрытом режиме. В центре Новосибирска проведут только генеральную репетицию.

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса празднование парада Победы перенесли на 24 июня.

В праздничном параде в этом году будет задействовано около 2 тысяч участников и более 50 единиц военной техники. Впервые новосибирцы и гости города увидят танки Т-72 Б3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: что увидят сибиряки, как участников защитят от коронавируса.

Военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: рассказываем, как проходит подготовка. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU