Стало известно, что произошло с пропавшим 11-летним мальчиком на велосипеде
В Новосибирске волонтеры поискового отрада «Лиза Алерт» нашли 11-летнего мальчика на велосипеде. Он пропал 3 июня в Кировском районе города.
— Ребенка нашли в зоне патрулирования, он заблудился, но при этом продолжал ехать на своем велосипеде, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Напомним, новосибирские поисковики должны были отправиться в Красноярск на поиски 6-летнего мальчика, который исчез со двора во время прогулки 2 июня.
Ребенка искали всю ночь, но безрезультатно.
В среду, 3 июня, ближе к вечеру стало известно, что мальчика погиб. Как сообщили в СК по Красноярскому краю, его нашли мертвым в протоке реки Енисей.
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ИСТОЧНИК KP.RU