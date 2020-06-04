В ЦИК рассказали, как пройдет голосование за поправки в Конституцию 1 июля

4 Июнь 2020 2020-06-04T04:24:00+03:00

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Россиян волнует, как будет организовано голосование за поправки в Конституцию РФ 1 июля. На вопросы о санитарной безопасности ответила Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова изданию kp.ru.

На всех избирательных участках будут наборы средств индивидуальной защиты. Сначала всем обработают руки санитайзером, уберут микробы с подошвы обеззараживающим ковриком. Потом волонтер или представитель комиссии в халате, маске и перчатках измерит температуру и выдаст избирателю пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой.

— Паспорт надо показать на расстоянии, в руки не отдавать. Если на участке одновременно окажется несколько человек, то они будут стоять по разметке — не меньше чем на 2 метра друг от друга. Вход и выход будут с разных сторон. На выходе участник голосования может выбросить маску и перчатки и еще раз обработать руки, — говорит Элла Памфилова.

Избирательные участки будут, как обычно в школах, а также в вузах, детских садах, домах культуры, сельских клубах и администрациях. Проголосовать люди смогут не только 1 июля, но и в предшествующие 6 дней. Также разработают специальный график посещения участка, чтобы не было толчеи.

— В кабинках для голосования не будет шторки, чтобы ничего лишнего руками не трогали. Стоять кабинки будут входом к стене, чтобы никто не подсмотрел за голосующим. Также мы организуем передвижные участки во дворах на открытом воздухе, если поступит много заявок из густонаселенного дома. Еще можно проголосовать прямо на дому, написав заявление. Тогда члены комиссии также выдадут вам в пакете маску, перчатку, одноразовую ручку, не заходя за порог. Вы заполните дома бюллетень и опустите его в переносной ящик для голосования, — объясняет Элла Памфилова.

Проголосовать могут и дачники — для этого нужно подать заявление через МФЦ, офис участковой комиссии или сайт «Госуслуг» и пойти на участок там, где удобно, даже в другой области. Избирательные участки появятся также в больницах, где временно живут врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU