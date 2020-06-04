2020-06-04T03:34:11+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на сегодня: что ждет сибиряков 4 июня

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 4 июня
Надежда РЫЖКИНА
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Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 4 июня.Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 4 июня.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Погода в Новосибирске на сегодня: 4 июня обещают прохладу и дожди.

— Днем температура воздуха в Новосибирске будет +14-16 градусов, ночью — +6-8 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В области будет немного прохладнее: температура ночью 4 июня составит +3-8, местами при прояснениях возможны заморозки до -2. Температура днем +12-17 градусов. Кроме переменной облачности, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Похожий прогноз дает «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске днем ожидается +14-15 градусов, облачно с прояснениями, а вечером и ночью — небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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