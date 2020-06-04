Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

4 Июнь 2020 2020-06-04T03:01:05+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие

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По данным оперштаба регионального правительства количество заболевших коронавирусом увеличилось до 3122 человек: где есть зараженные, покажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

— Сейчас 186 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов, Довольного и Купина, — сообщает оперштаб.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За время эпидемии 1235 человек выздоровели, 34 пациента скончались. Большая часть умерших — пожилые люди, которым было около 60 лет и старше.

На этой неделе стало известно, что те, кто более коронавирусом в легкой форме, может наблюдаться дома.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры: в общественных местах необходимо носить защитные маски. Также отменены все массовые мероприятия. Празднование Дня города перенесли на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU