Пляжи Новосибирска 2020: рассказываем, когда их откроют

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:40:06+03:00

О том, как идет подготовка к пляжному сезону в городе рассказал мэр Анатолий Локоть. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Пляжи Новосибирска 2020: рассказываем, как город готовится к пляжному сезону. О том, какие пляжи могут быть открыты первыми и когда это произойдет рассказал мэр Анатолий Локоть.

— Принять отдыхающих пляжи смогут только после того, как в регионе будет снят режим самоизоляции. Сейчас к открытию открытию готовятся пляжи «У моря Обского», «Бумеранг», «Детский», «Бугринская роща», «Звезда». Здесь проводят водолазное обследование и очистку дна, берут пробы воды, организуют спасательные посты с необходимыми плавсредствами и оборудованием, — написал Анатолий Локоть на своей странице Вконтакте.

Напомним, согласно постановлению губернатора Новосибирской области, режим самоизоляции продлили до 30 июня 2020 года. В регионе также продолжает действовать масочный режим.

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