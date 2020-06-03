2020-06-03T14:37:38+03:00
Общество

Расписание электричек в Новосибирске с 12 по 14 июня 2020 года: время отправления, цены

Расписание электричек в Новосибирске с 12 по 14 июня 2020 года: рассказываем, как будут ходить поезда
Алена КУЛЕШОВА
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Публикуем расписание электричек в Новосибирске с 12 по 14 июня 2020 года.Публикуем расписание электричек в Новосибирске с 12 по 14 июня 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Публикуем расписание электричек в Новосибирске с 12 по 14 июня 2020 года. В этот период поезда будут курсировать по графику выходного дня.

— В связи с празднованием Дня России, с 12 по 14 июня пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Пассажирам стоит быть внимательными и планировать свои поездки с учетом этих изменений, — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги также напоминают о важности соблюдения пассажирами масочного режима в поездах и зданиях вокзалов.

Более подробную информацию о точном времени отправления поездов и ценах на билеты можно узнать на станциях и остановочных пунктах железной дороги в регионе, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» или по номерам телефонов 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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