2020-06-03T12:53:48+03:00
Общество

Под Новосибирском 500 спецназовцев уничтожили лагерь «террористов»

В учениях спецназа ЦВО было также задействовано 10 единиц военной и спецтехники
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском прошли учения спецназа Центарльного военного округа. Фото: пресс-служба ЦВОПод Новосибирском прошли учения спецназа Центарльного военного округа. Фото: пресс-служба ЦВО
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Под Новосибирском прошли учения спецназа Центарльного военного округа. Военные должны были найти и ликвидировать лагерь условных «боевиков».

Военные должны были найти и ликвидировать лагерь условных «боевиков». Фото: пресс-служба ЦВО

Военные должны были найти и ликвидировать лагерь условных «боевиков». Фото: пресс-служба ЦВО

— Согласно замыслу учений, военнослужащие спецназа в ходе разведки обнаружили лагерь условного противника, в котором происходила подготовка и обучение «боевиков» к выполнению диверсионных действий, — рассказали в пресс-службе ЦВО. — Полученные данные были переданы в командный пункт. Группы спецназа выдвинулись на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» в назначенный район, далее, совершив марш бросок, бесшумно проникли на территорию лагеря, где провели минирование особо важных объектов и техники противника. Кроме этого, разведчики захватили в плен лидера условного противника. Далее военнослужащие произвели подрыв и уничтожение «боевиков» из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег» и подствольных гранатометов ГП-25.

Всего учения проходили 500 военных. Фото: пресс-служба ЦВО

Всего учения проходили 500 военных. Фото: пресс-служба ЦВО

Всего учения проходили 500 военных. Кроме того, было задействовано 10 единиц военной и специальной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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