2020-06-03T12:54:16+03:00
Общество

Андрей Травников: «Готовность школ к проведению ЕГЭ — полная»

В рамках дистанционного обучения выпускники успешного подготовились к экзаменам
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Школа №3 р.п. Линево готова к проведению ЕГЭ в новых условиях. Фото:nso.ruШкола №3 р.п. Линево готова к проведению ЕГЭ в новых условиях. Фото:nso.ru
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В рамках рабочей поездки в Искитимский район губернатор посетил школу №3 рабочего поселка Линево и на ее примере оценил готовность системы среднего образования региона к проведению ЕГЭ. В мероприятии приняли участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и директор МБОУ «Гимназия №1» Искитимского района Ильгиза Лотфуллина.

Андрей Травников подчеркнул, что жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, хотя эта ситуация вносит некоторые коррективы.

— В этом году педагогам придется действовать по-новому с учетом всех строгих санитарных мер. Готовность полная, никакой растерянности. Есть полное понимание, как действовать и обеспечить защиту интересов детей на справедливую оценку их знаний, и как защитить их здоровье. Текущая ситуация никак не влияет на успехи наших выпускников. В поселке Линево очередной «урожай» медалистов, надеюсь, что будут и стобалльники, — отметил губернатор Андрей Травников.

— Мы встречались с родителями, с учениками — они отметили, что напряженной обстановки нет. В рамках дистанционного обучения у учащихся была очень тесная связь с учителями. У них было больше времени готовится по тем предметами, которые они будут сдавать по выбору. До 15 июня выпускники получат аттестат о получении среднего общего образования и будут спокойно готовиться к итоговой аттестации. Все идет в штатном режиме, будут соблюдены все условия, согласно ситуации, — заверила Ильгиза Лотфуллина.

К сдаче ЕГЭ в школе №3 р.п. Линево будет проведена полная санитарная обработка здания и помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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