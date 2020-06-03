Изношенную теплотрассу на Затулинке отремонтируют к июлю

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:32:03+03:00

Применяется качественная антикоррозионная, тепловая изоляция, гидроизоляция канала. Никакие грунтовые и техногенные воды в него не попадут и не приведут к наружной коррозии труб. Фото:пресс-центр мэрии Новосибирска.

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В Кировском районе МУП «Энергия» продолжает ремонт магистральной тепловой сети, которая обеспечивает теплом весь Затулинский жилмассив. Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание на месте ремонта, где ему доложили о темпах ремонта и сроках его завершения.

— Участок теплосети по улице Сибиряков-Гвардейцев был принят в собственность муниципалитета в этом году. Теплотрассу проложил застройщик микрорайона в 2008 году для отопления новых домов, а потом она была брошена. Ее строительство велось с нарушениями, которые привели к размыву грунта, к тому, что дорога «поползла». Всего за 10 лет трубы сильно износились и пришли в негодность, их нужно полностью менять, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Ремонт теплотрассы взяло на себя МУП «Энергия» за счет средств, полученных от ООО «Сибирская генерирующая компания» за транспортировку тепла. Всего в этом году за аренду теплосетей было получено почти 440 млн рублей, на эти средства этим летом планируется отремонтировать 20 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. После ремонта теплотрасса прослужит как минимум 30 лет.

Подрядчик планирует завершить все строительно-монтажные работы раньше намеченного срока — в июле текущего года, после чего приступит к благоустройству территории.

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