В Новосибирске рядом с мэрией взошла конопля
В центре Новосибирска выросла конопля. Ее молодые побеги сибиряки увидели на Красном проспекте, недалеко от остановки «Дом Ленина» и здания мэрии. Как растение оказалось там, неизвестно.
Прохожие беспокоятся, как бы побеги не разрослись сильнее.Фото: Виктория МИНАЕВА
Прохожие отметили, что дурман-трава быстро расползается, люди опасаются, что и скоро в центре города заколосится целая плантация. КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию с просьбой объяснить, почему конопля взошла на главной улице города, а заодно узнать, уберут ли побеги.
Прохожие беспокоятся, как бы побеги не разрослись сильнее.Фото: Виктория МИНАЕВА
Напомним, это уже не первый раз, когда дурман-траву видят в Новосибирске. В прошлом году конопля появилась на клумбах возле администрации Кировского района. А в селе Кыштовка Новосибирской области в конопляное поле превратился целый парк, где часто гуляют семьи с детьми.
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ИСТОЧНИК KP.RU