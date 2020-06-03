В Новосибирске рядом с мэрией взошла конопля

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Новосибирска выросла конопля. Ее молодые побеги сибиряки увидели на Красном проспекте, недалеко от остановки «Дом Ленина» и здания мэрии. Как растение оказалось там, неизвестно.

Прохожие беспокоятся, как бы побеги не разрослись сильнее.Фото: Виктория МИНАЕВА

Прохожие отметили, что дурман-трава быстро расползается, люди опасаются, что и скоро в центре города заколосится целая плантация. КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию с просьбой объяснить, почему конопля взошла на главной улице города, а заодно узнать, уберут ли побеги.

Прохожие беспокоятся, как бы побеги не разрослись сильнее.Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, это уже не первый раз, когда дурман-траву видят в Новосибирске. В прошлом году конопля появилась на клумбах возле администрации Кировского района. А в селе Кыштовка Новосибирской области в конопляное поле превратился целый парк, где часто гуляют семьи с детьми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ветром надуло»: возле администрации Кировского района взошла конопля

Новосибирцы сделали фото с клумб, мимо которых ходят чиновники. Там вместо цветов зеленеет марихуана (подробнее)

«Это уже похоже на диверсию!»: в парке «Семьи» обнаружили плантации конопли

В семейном парке под Новосибирском вместо газона взошла конопля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU