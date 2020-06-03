«Бьется, не знает, как выбраться»: птица с детенышами оказалась в ловушке в запертом киоске
На набережной внутри киоска оказалась заперта птица с детенышами. Она в панике мечется по павильону, бьется о стекла и не знает, как выбраться. Об этом КП-Новосибирск рассказал очевидец, проходивший мимо киоска.
Неравнодушный прохожий ищет владельца павильона, чтобы выпустить птичку с малышами на волю. Фото: Николай
— Я мимо проходил, а она в окно бьется, как сумасшедшая, хочет на волю. Там гнездо под крышей и птенчики. Может, кто знает владельца киоска? Нужно птичку освободить. Киоск стоит на набережной сразу под метромостом, — рассказал КП-Новосибирск мужчина. — Я дверь подергал — закрыто, хотел окно разбить, но решил, что полицейские не поймут моего доброго намерения.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, кто владелец киоска на набережной, где застряла птица.
В Новосибирске птица с детенышами оказалась в ловушке в запертом ларьке.
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