2020-06-03T08:17:52+03:00
Общество

«Разозлились, что не выиграли?»: новосибирцы разрубили игровой автомат и унесли 300 тысяч рублей

Люди удивились, что в нем было столько денег
Надежда РЫЖКИНА
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Утром посетители центра увидели взломанный автомат.Утром посетители центра увидели взломанный автомат.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске ограбили автомат с игрушками, который стоял на первом этаже торгового центра на улице Станиславского, 40/1. Последствия заметили утром. Очевидцы поделились фотографиями и видео в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они рассказали, что из автомата унесли почти 300 тысяч рублей.

— Двое неизвестных с топорами ночью разбили стекло игрового автомата и забрали деньги, — сообщили в группе.

Неизвестный разбил и стекло возле входа в здание. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Неизвестный разбил и стекло возле входа в здание.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы очень удивились, что в детском игровом автомате было столько денег.

— В него что ли целый год не залазили?

— Наверное, тоже не смогли игрушку выиграть, — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск уточнила в ГУ МВД по области, что произошло:

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется розыск. Полиция устанавливает, сколько всего было преступников, а также размер похищенного и прочие обстоятельства, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.

Ограбили игровой автомат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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