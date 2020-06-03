«Разозлились, что не выиграли?»: новосибирцы разрубили игровой автомат и унесли 300 тысяч рублей
В Новосибирске ограбили автомат с игрушками, который стоял на первом этаже торгового центра на улице Станиславского, 40/1. Последствия заметили утром. Очевидцы поделились фотографиями и видео в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они рассказали, что из автомата унесли почти 300 тысяч рублей.
— Двое неизвестных с топорами ночью разбили стекло игрового автомата и забрали деньги, — сообщили в группе.
Неизвестный разбил и стекло возле входа в здание.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы очень удивились, что в детском игровом автомате было столько денег.
— В него что ли целый год не залазили?
— Наверное, тоже не смогли игрушку выиграть, — написали они в комментариях.
КП-Новосибирск уточнила в ГУ МВД по области, что произошло:
— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется розыск. Полиция устанавливает, сколько всего было преступников, а также размер похищенного и прочие обстоятельства, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.
Ограбили игровой автомат.
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ИСТОЧНИК KP.RU