«Гулял во дворе и исчез»: новосибирские волонтеры помогут в поисках 6-летнего мальчика в Красноярске
Волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт» помогут в поисках 6-летнего Кара-Сал Эртине. Мальчика пропал 2 июня.
— Ребенок гулял во дворе и исчез. Мальчика искали всю ночь, но пока результатов нет. Сейчас в Красноярске разворачивают масштабные поиски. Там нужны опытные поисковики и оборудование. Мы готовим экипажи, чтобы выехать на помощь в Красноярск, — рассказал руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Приметы мальчика: рост 115 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза.
Ребенок был одет в синюю спортивную кофту с зелеными вставками, как на фото, темно-синие спортивные штаны и синие кроссовки.
Если кому-то что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по номерам: 8 — 800- 700 — 54 — 52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU