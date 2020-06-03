2020-06-03T07:21:04+03:00
Общество

«Гулял во дворе и исчез»: новосибирские волонтеры помогут в поисках 6-летнего мальчика в Красноярске

С собой волонтеры привезут оборудование и опытных поисковиков
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирские волонтеры помогут в поисках 6-летнего мальчика в Красноярске. Фото: «Лиза Алерт»Новосибирские волонтеры помогут в поисках 6-летнего мальчика в Красноярске. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт» помогут в поисках 6-летнего Кара-Сал Эртине. Мальчика пропал 2 июня.

— Ребенок гулял во дворе и исчез. Мальчика искали всю ночь, но пока результатов нет. Сейчас в Красноярске разворачивают масштабные поиски. Там нужны опытные поисковики и оборудование. Мы готовим экипажи, чтобы выехать на помощь в Красноярск, — рассказал руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мальчика: рост 115 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза.

Ребенок был одет в синюю спортивную кофту с зелеными вставками, как на фото, темно-синие спортивные штаны и синие кроссовки.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по номерам: 8 — 800- 700 — 54 — 52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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