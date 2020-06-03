«Муж в это время был на работе»: под Новосибирском во дворе дома нашли мертвую женщину

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:10:06+03:00

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Рано утром в среду, 3 июня, под окнами дома на улице Островского в Бердске нашли мертвую женщину. Известно, что сибирячке было 58 лет. Обстоятельства ее гибели устанавливают следователи. Тело женщины обнаружили прохожие.

— По предварительной информации, погибшая женщина проживала в указанном доме в квартире, расположенной на 5 этаже. Ее супруг был на работе, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Чтобы установить точную причину смерти женщины, назначено судебно-медицинское исследование. Проводятся опросы родственников погибшей и жильцов указанного дома. По результатам доследственной проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.

Напомним, 2 июня под окнами высотки нашли мертвого парня, как сообщили в СК по Новосибирской области, произошел несчастный случай: новосибирец выпил и случайно упал с балкона подъезда на 14 этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU