Под Новосибирском в лобовом столкновении погиб пассажир «Жигулей»

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:40:57+03:00

У обоих водителей и еще одного пассажира переломы, их доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

В Кочковском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб пенсионер.

На трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» столкнулись «Хонда Одиссей» и «Жигули» («ВАЗ-2106»). Произошло все 2 июня около 18:00.

— За рулем «Хонды» был 41-летний водитель, он ехал со стороны Новосибирска в направлении села Кочки. На 180-м километре дороги он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 60-летнего водителя, который ехал навстречу. В результате погиб 64-летний пассажир «ВАЗа» — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Обоих водителей и 36-летнего пассажира «Хонды» увезли с травмами в ближайшую больницу. В пресс-службе ГИБДД по области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что у пострадавших были переломы. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Один пассажир погиб, другого с двумя водителя отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU