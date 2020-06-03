2020-06-03T06:40:57+03:00
Общество

Под Новосибирском в лобовом столкновении погиб пассажир «Жигулей»

У обоих водителей и еще одного пассажира переломы, их доставили в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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ДТП произошло в Кочковском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.ДТП произошло в Кочковском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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В Кочковском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб пенсионер.

На трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» столкнулись «Хонда Одиссей» и «Жигули» («ВАЗ-2106»). Произошло все 2 июня около 18:00.

— За рулем «Хонды» был 41-летний водитель, он ехал со стороны Новосибирска в направлении села Кочки. На 180-м километре дороги он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 60-летнего водителя, который ехал навстречу. В результате погиб 64-летний пассажир «ВАЗа» — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Обоих водителей и 36-летнего пассажира «Хонды» увезли с травмами в ближайшую больницу. В пресс-службе ГИБДД по области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что у пострадавших были переломы. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Один пассажир погиб, другого с двумя водителя отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

Один пассажир погиб, другого с двумя водителя отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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