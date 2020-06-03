Под Новосибирском в лобовом столкновении погиб пассажир «Жигулей»
В Кочковском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб пенсионер.
На трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» столкнулись «Хонда Одиссей» и «Жигули» («ВАЗ-2106»). Произошло все 2 июня около 18:00.
— За рулем «Хонды» был 41-летний водитель, он ехал со стороны Новосибирска в направлении села Кочки. На 180-м километре дороги он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 60-летнего водителя, который ехал навстречу. В результате погиб 64-летний пассажир «ВАЗа» — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Обоих водителей и 36-летнего пассажира «Хонды» увезли с травмами в ближайшую больницу. В пресс-службе ГИБДД по области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что у пострадавших были переломы. Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Один пассажир погиб, другого с двумя водителя отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU