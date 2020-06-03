2020-06-03T05:11:03+03:00
Общество

«Все кругом разворотило»: новосибирцы не могут выйти из дома из-за последствий ливня у Димитровского моста

Люди жалуются, что весь поток с дороги по водостокам пришел к ним в огород
Надежда РЫЖКИНА
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Местный житель показал, как затопило дома частного сектора.Местный житель показал, как затопило дома частного сектора.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Ленинском районе Новосибирска жители домов на улице 1-ю Чулымской не могу выйти из домов: их приусадебные участки находятся под водой. Новосибирцы рассказывают, что их огород превратился в настоящее болото. Ко всему прочему, размыло дороги: на них появились огромные ямы.

— Вода просто везде, полностью залило огород. Люди вообще из дома выйти не могут, тут была река! Дикий поток, смыл все на своем пути! — пожаловался местный житель Александр в группе «АСТ-54».

Дороги выглядят как высохшие реки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Дороги выглядят как высохшие реки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По мнению сибиряка, последствия ливня усугубило и то, что водостоки с Димитровского моста идут прямо к их домам: теперь к домам стекает вся вода с самого моста и парковок рядом.

КП-Новосибирск направила запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня в Новосибирске прошел ливень. Вода затопила не только дома частного сектора. Центральные улицы превратились в реки, в которых плыли автомобили, также пострадали квартиры в высотках.

Последствия потопа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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