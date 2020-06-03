Погода в Новосибирске на 3 июня: возьмите с собой зонтики

3 Июнь 2020 2020-06-03T03:35:33+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 3 июня

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В среду, 3 июня, погода в Новосибирске по-прежнему будет прохладной. Также по прогнозам синоптиков ожидается дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +18-20 градусов, к вечеру постепенно понизится до +15-17 градусов, ночью будет +7-9 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

Такая же погода ждет жителей области: температура ночью 3 июня составит +4-9 местами — до +14. Днем +13-18 градусов. Кроме переменной облачности, ночью в северных районах — кратковременные дожди с грозами. В других районах возможны также град, днем местами небольшие дожди, северный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Похожий прогноз дает «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске будет максимум +15 градусов, облачно с прояснениями, а ночью — пасмурно.

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ИСТОЧНИК KP.RU