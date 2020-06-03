2020-06-03T03:01:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие
Ульяна ДЖАНКОВА
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Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило три тысячи человек.Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило три тысячи человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом превысило три тысячи человек.

— 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного, — сообщает оперштаб.

На какие территории области проникла болезнь, можно посмотреть на нашей карте.

На какие территории области проникла болезнь, можно посмотреть на нашей карте.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах области.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 3020 человек, в том числе 181 ребенок. Стоит отметить, что 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

Накануне стало известно о смерти еще одной пациентки инфекционного госпиталя. Это 57-летняя женщина. Как сообщил главный инфекционист области Лариса Позднякова, у сибирячки были сопутствующие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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