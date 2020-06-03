Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

3 Июнь 2020 2020-06-03T03:01:13+03:00

Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило три тысячи человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие

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В Новосибирской области количество заболевших коронавирусом превысило три тысячи человек.

— 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного, — сообщает оперштаб.

На какие территории области проникла болезнь, можно посмотреть на нашей карте.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах области.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 3020 человек, в том числе 181 ребенок. Стоит отметить, что 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

Накануне стало известно о смерти еще одной пациентки инфекционного госпиталя. Это 57-летняя женщина. Как сообщил главный инфекционист области Лариса Позднякова, у сибирячки были сопутствующие заболевания.

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