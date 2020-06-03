Количество студентов в российских колледжах и техникумах может увеличиться из-за коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T00:57:46+03:00

Это может быть связано с тем, что родители не станут отпускать детей на учебу в эпидемиологически опасные регионы

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Среди молодежи в России становится все более популярно среднее профессиональное образование, которое можно получить в колледже или техникуме. Причины у такой тенденции могут быть самыми разными: это и желание людей зарабатывать на жизнь рабочей профессией, и неготовность сдавать ЕГЭ и встречаться с трудностями обучения в вузе. Кроме того, в современных условиях пандемии количество абитуриентов у подобных образовательных учреждений может стать еще больше в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в популярных у студентов регионах.

— Родители просто будут бояться отпускать ребят в другой регион, где повышенная эпидемиологическая опасность. И ребята будут получать свою профессию в своем городе. Это тоже очень хорошо, потому что и родители будут спокойны, и финансовые затраты будут меньше, — цитирует издание NEWS.ru первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки Людмилу Дудову.

И, как утверждают эксперты, у выпускников колледжей и техникумов есть реальный шанс неплохую работу. В России востребованы все специалисты, которых готовят в таких образовательных учреждениях. Однако есть, кто будет особенно стабилен на рынке труда. К примеру, всегда остаются востребованными те, кто закончил медколледжи, поскольку спрос на младший медицинский персонал в больницах просто огромный. И традиционно не сдает своих позиций все, что связано с информационными технологиями. А вот тем, кто только окончил колледж или техникум по рабочим профессиям и еще пока не имеет опыта работы, будет чуть сложнее. Особенно учитывая то, что многие отрасли пострадали во время пандемии.

Но, тем не менее, у выходцев из учреждений среднего профессионального образования есть реальный шанс найти работу с хорошей зарплатой. Об этом рассказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

— Рабочие места выпускников техникумов и колледжей иногда более высоко оплачиваются. Особенно если мы говорим про рабочие специальности. Иногда смотришь — их зарплата выше средней по региону. Тут надо индивидуально смотреть. Если сегодня абитуриенту не хватает денег на вуз, он не поступает на платное, не совсем уверен, что специальность, на которую он хотел в вуз, точно подходит, но понимает, что хочет учиться, то можно пойти в колледж и техникум. Я сам несколько лет преподавал в колледжах, и качество образования там, как правило, не хуже, а иногда даже и лучше, чем в некоторых вузах, — пояснил Олег Цапко.

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