2020-06-02T22:27:20+03:00
Общество

Медики утверждают, что частое использование антисептика не защитит от коронавируса

Излишние меры предосторожности могут быть даже вредны для здоровья
Алена КУЛЕШОВА
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Медики уверены, что порой, излишние меры предосторожности могут быть даже вредны для детей.Медики уверены, что порой, излишние меры предосторожности могут быть даже вредны для детей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В условиях пандемии коронавируса многие родители стараются сделать все, чтобы уберечь своего ребенка от возможности заразиться. Однако, медики уверены, что порой, излишние меры предосторожности могут быть даже вредны для детей, и уж точно не принесут никакой пользы.

К примеру, если постоянно обрабатывать кожу различными агрессивными средствами, а к ним как раз относятся антисептики и антибактериальное мыло, то это приведет приведет к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов.

— На коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства воздействуют на них таким образом, что слабые погибают, а сильные остаются. Например, из тысячи выживут десять самых устойчивых и размножатся. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами, — цитирует издание NEWS.ru главного педиатра Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующего кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова Андрея Продеуса.

Из-за этого потом любая попавшая на руки инфекция сможет легко проникнуть в организм ребенка, а антисептик или мыло ей не помешают. Поэтому очень важно в таком деле соблюдать золотую середину. В качестве мер предосторожности в период пандемии будет достаточно носить маску, мыть руки обычным мылом и ежедневно принимать душ. А антисептиком следует пользоваться только в том случае, если ребенок имел контакт с грязной поверхностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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