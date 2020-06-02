Погода в Новосибирске на лето 2020: когда к нам придет жара

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на лето 2020. По данным синоптиков, в первый летний месяц сибиряков ожидают прохладные и временами дождливые дни.

— В июне в Новосибирске температура воздуха будет достигать в среднем 17-23 градусов. Преимущественно прогнозируется облачность, временами возможны дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать в среднем 4-5 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться в районе 743-745 миллиметров ртутного столба, — сообщают сервисы Gismeteo и Яндекс.Погода.

Также, по данным сервиса Яндекс.Погода, июль и август в Новосибирске обещают быть жаркими, но дождливыми. Температура воздуха в июле будет достигать в среднем 21-26 градусов, в августе — 18-23. В июле ожидается примерно семь дней с длительными осадками и 17 дней с переменной облачностью. Ясных дней также будет всего семь. В августе ситуация похожая: длительные осадки ожидаются шесть дней, переменная облачность — 16. А вот ясных дней будет немного больше — 9. В июле средняя скорость ветра будет составлять 3,2 метра в секунду, а в августе — 3,4. Атмосферное давление в оба месяца будет находиться на отметке в районе 743-748 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU