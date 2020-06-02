В перьях и купальнике: сибирячка с посохом «пошаманила» у Обского моря

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:24:41+03:00

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Новосибирский фотограф Юлия Квиткина запечатлела на берегу Обского моря настоящую шаманку. Такой образ на себя примерила визажист Наталья Басалаева.

— Мне захотелось создать что-то такое, в шаманском стиле. Но уходить в тематику индейцев я не желала: такие съемки в целом слишком растиражированы, тем более, и у меня самой были подобные. Хотелось чего-то нового, уникального. Я обратилась за помощью к знакомой мастерице, которая занимается костюмами и часто помогает мне с фотосессиями, изложила ей свои мысли, и мы подобрали наряд. Там как раз было все, что я хотела: белый одежда, посох, бубен, корона из перьев. Макияж себе Наталья сделала сама. И еще начертила руны на руке: мы нашли их в интернете. Вышло замечательно! — рассказала КП-Новосибирск Юлия Квиткина.

Такой образ на себя примерила визажист Наталья Басалаева. Фото: Юлия Квиткина\photo.kvitkina

По словам фотографа, локация на море тоже была выбрана не случайно. Изначально проводить съемку планировалось среди песчаных насыпей, однако позже Юлия решила, что на фоне камней и волн образ будет смотреться эффектнее.

— Мы пришли на пляж утром, около 10 часов. В это время солнечный свет падает наиболее удачным образом, и кадры получаются лучше. Это было еще в пятницу, 29 мая, тогда было тепло, мы провели там около часа. Самое потрясающее, что волны на снимках — настоящие! Удалось так удачно поймать момент и запечатлеть их на фото. Порой, мы с Натальей даже расслышать друг друга не могли из-за их шума, — вспоминает Юлия.

Изначально проводить съемку планировалось среди песчаных насыпей, но на фоне моря кадры вышли более эффектными. Фото: Юлия Квиткина\photo.kvitkina

Снимки Юлия выложила в соцсети. В комментариях под постом девушки многие ее подписчики написали, что фото получились настолько яркими, что можно по-настоящему окунуться в эту атмосферу солнечного побережья:

— Я прямо слышу плеск этих волн.

— Очень красиво получилось. Прямо настоящее место силы!

— На этом фото наш пляж просто не узнать!

— Как будто кадр из какого-то фильма, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782782" frameborder="0"></iframe> Сибирячка с посохом «пошаманила» у Обского моря.

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ИСТОЧНИК KP.RU