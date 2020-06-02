Новосибирцы атаковали МФЦ из-за президентских выплат на детей

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:38:54+03:00

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Новосибирцы собрали толпу около отделения МФЦ в Калининском районе, чтобы получить документы, необходимые для оформления президентских выплат. Напомним, три вида выплат на детей россияне начали получать с 1 июня 2020 года.

— Хотя изначально говорилось о том, что никаких документов для оформления этих выплат не требуется, как оказалось позже, чтобы оформить их через госуслуги, то нужно ввести СНИЛС ребенка. А если его нет, то получать его необходимо лично в отделении пенсионного фонда. По телефону туда дозвониться просто невозможно, записаться через сайт — тоже, талонов нет. Внутрь пускают одновременно только несколько человек. Но при этом, в тамбуре, который полтора на полтора метра, стоит по 8-10 человек вплотную. И еще за дверями, около отделения собирается толпа: разные люди, есть мамы с колясками. Люди возмущаются, конечно, но особо никто не бунтует, как это иногда бывает. И простоять там так можно долго. Видимо, чтобы этот СНИЛС получить, нужно отгул на работе брать, — рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как люди устроили давку у паспортного стола. Из-за соблюдения санитарных норм, внутрь помещения пускали также всего несколько человек. Однако в этом случае мириться с правилами новосибирцы не захотели: по словам очевидцев, люди, столпившиеся около входа кричали и готовы были едва ли не подраться.

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ИСТОЧНИК KP.RU