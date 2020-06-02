Следователи ищут виновных в гибели мужчины, на которого упала ветка во время урагана

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:57:09+03:00

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина погиб из-за упавшей ветки тополя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина погиб из-за упавшей ветки тополя. Дело было возбуждено по факту халатности должностных лиц администрации Ленинского района, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ).

— Эта трагедия стала возможное по причине ненадлежащей организации своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озелененных насаждений на территории района, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области. — В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи тщательно выясняют все причины и условия, при которых произошел данный инцидент. Также будут установлены виновные должностные лица, действиям или бездействию которых будет дана всесторонняя правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, трагедия произошла 26 мая: в тот день по Новосибирску пронесся сильный ураган. Ветер вырывал транспортные остановки, поднимал в воздух стройматериалы и валил деревья. Так, на 58-летнего мужчину, проходившего между домами на улице 2-я Портовая, упал тополь. Новосибирец скончался от травмы головы вечером в тот же день, в своей квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU