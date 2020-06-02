2020-06-02T15:46:20+03:00
Общество

«Последние три дня она была на ИВЛ»: в минздраве рассказали про 57-летнюю женщину, умершую от коронавируса

Всего в Новосибирске от коронавируса скончались 34 человека
Алена КУЛЕШОВА
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Лариса Позднякова рассказала, что у пациентки был также ряд сопутствующих тяжелых заболеваний.Лариса Позднякова рассказала, что у пациентки был также ряд сопутствующих тяжелых заболеваний.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, 2 июня стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса скончался еще один пациент: 57-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Главный инфекционист Новосибирска Лариса Позднякова рассказала, что у пациентки был также ряд сопутствующих тяжелых заболеваний.

— Эта женщина провела в стационаре практически два месяца, у нее была крайне тяжелая степень коронавирусной инфекции. Кроме того, у пациентки наблюдались выраженные нарушения метаболизма, ожирение третьей степени, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Женщина была крайне тяжелая по сопутствующим патологиям, несмотря на то, что у нее достаточно молодой возраст. Врачи приложили все возможные усилия для ее излечения: последние три дня она находилась на ИВЛ. У нее было практически полное, тотальное поражение легких, — пояснила Лариса Позднякова на брифинге по работе оперативного штаба.

Напомним, сегодня, 2 июня стало известно о том, что коронавирус в Новосибирской области выявили еще у 106 человек. Всего случаев инфицирования COVID-19 в регионе — 3020, в том числе 181 ребенок, выздоровели 1204 человека, 34 пациента скончались. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

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Об этом рассказали в оперштабе правительства региона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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