«Пробка ужасная, все стоит» : под Новосибирском столкнулись два грузовика и четыре легковушки
На выезде из Новосибирска произошло ДТП с участием шести автомобилей. К счастью, в аварии никто не пострадал, но движение на трассе было некоторое время затруднено.
— Сегодня, около четырех часов вечера на Северном объезде произошло ДТП. На 41 километре столкнулись шесть автомобилей: два грузовика и шесть легковых машин. В аварии никто не пострадал, в настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Последствия произошедшей аварии сняли на фото и видео автомобилисты. На кадрах видно, что машины оказались сильно повреждены: некоторые из них и вовсе остались без передних частей.
В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что возможной причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения кем-то из водителей. Кроме того, некоторые из них отметили, что на этом участке трассы идут дорожные работы, что тоже могло повлиять на случившееся:
— Видимо, кто-то кого-то обгонял.
— Там еще и дорожные работы ведутся.
— Может быть, грузовик резко затормозил?
— Лишь бы все были живы! — пишут люди.
Под Новосибирском столкнулись два грузовика и четыре легковушки.
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ИСТОЧНИК KP.RU