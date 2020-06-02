«Пробка ужасная, все стоит» : под Новосибирском столкнулись два грузовика и четыре легковушки

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:12:41+03:00

На выезде из Новосибирска произошло ДТП с участием шести автомобилей. Фото: "АСТ-54"

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На выезде из Новосибирска произошло ДТП с участием шести автомобилей. К счастью, в аварии никто не пострадал, но движение на трассе было некоторое время затруднено.

— Сегодня, около четырех часов вечера на Северном объезде произошло ДТП. На 41 километре столкнулись шесть автомобилей: два грузовика и шесть легковых машин. В аварии никто не пострадал, в настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Последствия произошедшей аварии сняли на фото и видео автомобилисты. На кадрах видно, что машины оказались сильно повреждены: некоторые из них и вовсе остались без передних частей.

В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что возможной причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения кем-то из водителей. Кроме того, некоторые из них отметили, что на этом участке трассы идут дорожные работы, что тоже могло повлиять на случившееся:

— Видимо, кто-то кого-то обгонял.

— Там еще и дорожные работы ведутся.

— Может быть, грузовик резко затормозил?

— Лишь бы все были живы! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782717" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском столкнулись два грузовика и четыре легковушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU