Лечить бессимптомных пациентов с коронавирусом на дому: новые технические решения в период пандемии

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:45:28+03:00

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Более 1 200 человек в Новосибирской области выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции. Еще 2 790 человек остаются под наблюдением — согласно новому приказу регионального минздрава, пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение дома. О текущей эпидемиологической ситуации рассказал 2 июня на брифинге в Правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов:

— Наш опыт, наработанный за два с половиной месяца, позволяет с уверенностью подходить к наблюдению пациентов с бессимптомной формой коронавируса на дому. Также в домашних условиях можно проводить и всю необходимую терапию. Важно учитывать, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния.

Так, минздрав совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области доработали мобильное приложение «112 — Экстренная помощь». По сути, сегодня приложение выглядит как телемедицинская связь между пациентом и медицинскими работниками. Приложение дополнили специальными функциями — это позволяет практически в режиме реального времени наблюдать за пациентами, которые передают информацию о своем состоянии медицинским работникам. Установка приложения для данной категории является обязательной. В случае ухудшения состояния здоровья пациента вопрос об его госпитализации будет рассматриваться в каждом конкретном случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU