Как спилить дерево во дворе в Новосибирске: рассказываем, куда обратиться жильцам

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:41:15+03:00

Как спилить дерево во дворе в Новосибирске: в мэрии пояснили, что делать людям

Изменить размер текста: A A

Рассказываем, как спилить дерево во дворе в Новосибирске. В мэрии города составили алгоритм действий для тех, кто хочет избавиться от нежелательных зеленых насаждений около своего дома.

— Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку деревьей и кустарников определен административным регламентом, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска. Таким образом, первым шагом для тех, кто хочет спилить дерево в своем дворе, станет обращение в районную администрацию, в отдел благоустройства, озеленения и транспорта или отдел благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции. Они примут заявление, обследуют территорию, составят акт осмотра и направляет пакет документов в управление по благоустройству общественных пространств. А управление уже выдает разрешение, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Действует это разрешение один год. Заявитель может провести желаемые работы в любое время в рамках данного периода.

Стоит отметить, что принять решение о сносе или обрезке зеленых насаждений люди могут на общем собрании жильцов. Кроме того, проводить подобные работы должны специальные организации по договору с управляющей компанией или ТСЖ многоквартирного дома на основании выданного разрешения.

А если вы заметили, что в вашем дворе сносятся или обрезаются деревья и кустарники, можете обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы узнать, на каком основании проводятся работы и есть ли на них разрешение. Если там предоставлять информацию вам отказываются, то можно обратиться в управление по благоустройству общественных пространств мэрии. Если выяснится, что разрешения на эти работы не давалось, то следует обратиться в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU