2020-06-02T11:42:15+03:00
Общество

«Будто цунами прошло»: Анна Терешкова объяснила, почему ливень «смыл» набережную

После ночного дождя там образовались ямы, а еще перекосило тротуарную плитку
Ульяна ДЖАНКОВА
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В мэрии объяснили, что произошло с набережной после ливня. Фото: Анна ТерешковаВ мэрии объяснили, что произошло с набережной после ливня. Фото: Анна Терешкова
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Во вторник, 2 июня, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала, как так получилось, что новую набережную уничтожил летний ливень.

— На фотографиях территория не Михайловской набережной, благоустройство которой ведется с 2017 года, а парка «Городское начало» — участка, который не попал в границы нового благоустройства в 2017-2019 годы, — акцентировала внимание Терешкова. — Ремонтные работы на территории Городского начала были выполнены в 2012 году в рамках открытия памятника Императору Александру III: мощение, реконструкция газонов, устройство клумб.

По мнению Анны Терешковой, постоянные ремонты на участках парка Городское начало после гидравлических испытаний сетей и приводят к разрушению плитки после дождей.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня на Новосибирск обрушился сильный ливень. Центральные улицы города оказались под водой. Однако, к утру воды на дорогах уже не было, но вид набережной после ливня ужаснул прохожих.

— Будто цунами прошло, — прокомментировали новосибирцы.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снова будут грозы и дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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