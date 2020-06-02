«Ты поговорить хочешь, сынок?»: сибиряк хотел разнять драку, но получил пулю в живот
В селе Раздольное Новосибирской области обычный конфликт чуть было не закончился трагедией. Двое мужчин поспорили друг с другом у сельского магазина. Третий подошел их разнять.
— Ребята, давайте не будем портить друг другу выходные, — сказал сибиряк дерущимся.
В ответ он услышал:
— Ты поговорить хочешь, сынок? — после этого мужчина направился к своему джипу, достал оттуда оружие и три раза выстрелил.
Одна пуля попала в живот, а остальные задели руки Фото: "Инцидент Новосибирск".
По словам сибиряка, ему стреляли в голову, он закрыл ее руками, пули попали в них, еще одна угодила в живот.
— Я не ожидал, что у него будет пистолет. Рана в живот оказалась несерьезной, внутренние органы не повредились, пуля задела лишь верхние слои кожи. От госпитализации отказался, обрабатываю рану на дому, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший.
Сибиряк обратился в полицию, чтобы стрелка нашли.
Стрелявшему на вид 45-50 лет, рост примерно 170 см, был на темном автомобиле «Toyota Land Cruiser 100». Всех свидетелей или знающих стрелявшего просят позвонить по телефонам: 8-383-294-15-41, 8-913-933-21-05 либо 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU