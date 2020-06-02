2020-06-02T12:10:54+03:00
Общество

«Ты поговорить хочешь, сынок?»: сибиряк хотел разнять драку, но получил пулю в живот

Агрессивный мужчина скрылся, теперь его ищут полицейские
Надежда РЫЖКИНА
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Пострадавший поделился страшными кадрами своих ран. Фото: "Инцидент Новосибирск".Пострадавший поделился страшными кадрами своих ран. Фото: "Инцидент Новосибирск".
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В селе Раздольное Новосибирской области обычный конфликт чуть было не закончился трагедией. Двое мужчин поспорили друг с другом у сельского магазина. Третий подошел их разнять.

— Ребята, давайте не будем портить друг другу выходные, — сказал сибиряк дерущимся.

В ответ он услышал:

— Ты поговорить хочешь, сынок? — после этого мужчина направился к своему джипу, достал оттуда оружие и три раза выстрелил.

Одна пуля попала в живот, а остальные задели руки Фото: "Инцидент Новосибирск".

Одна пуля попала в живот, а остальные задели руки Фото: "Инцидент Новосибирск".

По словам сибиряка, ему стреляли в голову, он закрыл ее руками, пули попали в них, еще одна угодила в живот.

— Я не ожидал, что у него будет пистолет. Рана в живот оказалась несерьезной, внутренние органы не повредились, пуля задела лишь верхние слои кожи. От госпитализации отказался, обрабатываю рану на дому, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший.

Сибиряк обратился в полицию, чтобы стрелка нашли.

Стрелявшему на вид 45-50 лет, рост примерно 170 см, был на темном автомобиле «Toyota Land Cruiser 100». Всех свидетелей или знающих стрелявшего просят позвонить по телефонам: 8-383-294-15-41, 8-913-933-21-05 либо 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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