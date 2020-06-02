2020-06-02T11:34:57+03:00
Происшествия

Удручающая статистика: криминогенная ситуация продолжает ухудшаться

В дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ проанализировали складывающуюся в Новосибирске обстановку и пришли к неутешительному выводу: количество правонарушений неуклонно растет
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Фото: Влад КОМЯКОВ
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Только за последние 4 дня на объектах, находящихся под охраной Агентства было предпринято 10 попыток хищения чужого имущества.

29.05.2020 г. в 1:04 сигнал тревоги поступил из торгового павильона, находящегося на ул. Кошурникова в Дзержинском районе. До прибытия ГБР воришки успели сломать жалюзи и разбить стекло витрины. Проникнуть внутрь и украсть им ничего не удалось – охрана приехала через 4 минуты.

29.05.2020 г. в 02:06 ночи охранная сигнализация сработала в торговом центре, расположенном на Красном проспекте в Заельцовском районе. Прибывшая по тревоге ГБР произвела осмотр и обнаружила разбитое стекло в окне. Работники находящейся по соседству пекарни рассказали, что двое пьяных молодых людей пытались проникнуть в торговый центр.

30.05.2020 г. в 01:54 охранная сигнализация зафиксировала попытку взлома и проникновения в салон сотовой связи, расположенный на ул. Б. Хмельницкого в Калининском районе. Экипаж ГБР прибыл на место происшествия через 2 минуты и не оставил ворам никаких шансов на совершение преступления. Злоумышленники успели лишь сорвать замок с входной двери.

31.05.2020 г. в 09:11 сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ удалось прямо на месте преступления задержать мужчину, незаконно проникшего через летнее кафе в ресторан на ул. Ленина. Он был передан наряду полиции Железнодорожного района и теперь понесет ответственность не только за попытку кражи, но и за поврежденное им имущество.

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