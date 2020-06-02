«Вода лилась с потолка ручьем»: из-за ремонта крыши ливень затопил квартиру в Новосибирске

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:40:42+03:00

Рабочие сняли с крыши шифер и так оставили на ночь

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Ночью во вторник, 2 июня, в пятиэтажке на улице Ленинградской, 100 случился потоп: из-за ремонта крыши вода затопила квартиру на верхнем этаже.

— Сижу, читаю книжку в полпервого ночи. Слышу — капает. Дождь за окном, но чую, капает уже не только там. Захожу в детскую, а там уже вода с потолка чуть ли не ручьем бежит. Детей поднимаю, увожу, — рассказал КП-Новосибирск хозяин квартиры Тихон Мариноха. — Тряпками убирать не успевали, взяли пылесос, вычерпали 15 полных фильтров, чтоб соседей снизу не затопило. Это в двух комнатах.

Воду пришлось вычерпывать пылесосом. Фото: личный архив.

В результате пострадали обои и домашний скалодром — фанера пришла в негодность. Теперь на нем опасно лазить.

Коммунальщики ремонтируют крышу. Фото: личный архив.

— Все текло через шов между потолочными плитами. Он сейчас весь мокрый — соответственно, там плесень появится. Потолочная плитка визуально вроде целая. Подложка под линолеумом тоже промокла, будет вспухать, — перечислил Тихон. — Дождался утра — посмотрел, что на крыше творится. Все произошло потому, что во время ремонта рабочие старый шифер сняли — над нашей и еще одной квартирой. Саму крышу ничем не прикрыли — так и оставили на ночь. На пол только пленку постелили, но кусками, а воды набралось много — через щели в пленке все протекло на наш потолок.

Рабочие постелили куски пленки, которая не смогла противостоять ливню. Фото: личный архив.

Как отметил хозяин квартиры, их уже подтапливало недавно — 30 мая — по той же самой причине. Прораб, отвечающий за ремонт крыши, пообещал жильцам прислать технолога, чтобы оценить масштаб случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782621" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске из-за ремонта крыши ливень затопил квартиру.

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