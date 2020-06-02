2020-06-02T11:15:40+03:00
Общество

По Новосибирску проехала военная техника: объясняем, что это было

Бронетранспортеры заметили новосибирцы на Ключ-Камышенском плато
Надежда РЫЖКИНА
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Военная техника проехала по ключ-Камышенскому плато.Военная техника проехала по ключ-Камышенскому плато.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Во вторник, 2 июня, на ключ-Камышенском плато новосибирцы увидели военную технику — бронетранспортеры, предназначенные предназначенная для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений к месту выполнения боевой задачи.

Они ехали по улице вместе с обычным городским транспортом.

Скорее всего, бронемашины перегоняют с полигона, предположили в ЦВО. Фото: Виктория МИНАЕВА

Скорее всего, бронемашины перегоняют с полигона, предположили в ЦВО.Фото: Виктория МИНАЕВА

Неподалеку там находится Новосибирский военный институт: новосибирцы предположили, что бронемашины могли выехать оттуда, и выезд их связан с репетицией Парада Победы.

— Возможно, технику перегоняют с одного полигона на другой для тренировки. По параду информации пока нет, если появится, мы сразу сообщим, — объяснили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, Парад Победы 2020 в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса был перенесен на 24 июня. Праздник пройдет на площади Ленина. Уже известно, что откроет выступление военной техники легендарный танк Т-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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