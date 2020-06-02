2020-06-02T10:15:56+03:00
Происшествия

В Новосибирске трое детей пострадали в аварии с пассажирским автобусом

По информации ГИБДД, он столкнулся с иномаркой
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Заельцовском районе произошло ДТП с автобусом, где пострадали дети. Фото: ГИБДД НовосибирскаВ Заельцовском районе произошло ДТП с автобусом, где пострадали дети. Фото: ГИБДД Новосибирска
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Во вторник, 2 июня, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Пассажирский автобус №97 врезался в легковушку «Toyota Corolla Spacio».

— Автобус двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону улицы Танковая, у дома 276 произошло столкновение с иномаркой. В результате ДТП трое детей — мальчик и 2 девочки с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Детей госпитализировали в больницу с травмами. Фото: ГИБДД Новосибирска

Детей госпитализировали в больницу с травмами. Фото: ГИБДД Новосибирска

Известно, что детям от 3 до 6 лет. Они ехали в автобусе.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

Напомним, 2 июня произошла еще одна авария. Мужчина на «Nissan Cefiro» пробил железный забор и влетел в дом. Он пробил стену. К счастью, внутри никого, кроме кошки не было. Животное отделалось испугом, а водитель сбежал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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