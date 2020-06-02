Начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно», подала в суд после увольнения
Бывшая начальница службы участковых Елена Устинова, уволенная после скандала со штрафами за нарушение самоизоляции, подала в суд. Она требует восстановить ее в должности.
— 1 июня 2020 года в Калининский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление Елены Устиновой к МВД РФ, а также минфину РФ. Она просит признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, — говорится в сообщении суда.
Напомним, бывшую начальницу службы участковых Елену Устинову уволили после того, как в интернет попали аудиосообщения, в которых она якобы отдавала приказ штрафовать всех «поголовно» за нарушение самоизоляции. Ко всему прочему всплыли откровенные фото полицейской в чулках и платьях-мини.
Вскоре после скандала в отставку подал руководитель новосибирской полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU