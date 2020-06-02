В Новосибирске 13-летняя девочка пострадала, спасаясь из затопленного ливнем дома

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:49:37+03:00

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В Новосибирске в частном доме на улице Смирнова Дзержинского района пострадала 13-летняя девочка. Она повредила ногу, когда дом, где она жила с семьей, затопил ночной ливень. Об этом сообщили спасатели МАСС.

— На улице Смирнова в Дзержинском районе города вода подтопила частный дом. Экипаж спасателей вызвали в 1:40 ночи. В ночной суматохе 13-летняя девочка повредила ногу — ей была оказана первая помощь Также с пола дома откачали воду — всего 88 тысяч литров. — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели откачали 88 тысяч литров воды.Фото: "Спасатели МАСС".

Спасатели МАСС рассказали, что на телефон оперативного дежурного постоянно звонили напуганные новосибирцы. В нескольких случаях экипажи спасателей выезжали на разведку, но их помощь понадобилась только в доме Дзержинского района

Напомним, сегодня ночью в Новосибирске ливень затопил не только дома, но и целые улицы. Автомобили скрывались под водой почти наполовину, а водителям, чьи машины не хотели заводиться, приходилось идти пешком под дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU