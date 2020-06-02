2020-06-02T09:10:00+03:00
Происшествия

«Пробил железное ограждение и напугал кошку»: под Новосибирском седан врезался в частный дом

Очевидцы рассказали, что водитель сбежал с места аварии
Надежда РЫЖКИНА
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В Мочище седан врезался в частный дом.В Мочище седан врезался в частный дом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во вторник, 2 июня, под Новосибирском произошло ДТП. На станции «Мочище» водитель седана «Nissan Cefiro» не справился с управлением. Он выехал с дороги, пробил ограждение и врезался в жилой дом. Об аварии сообщили в группе «АСТ-54». На фото, которым поделился очевидец, видно пробитые железные листы ограды и поврежденную стену дома: по всей видимости, у водителя была приличная скорость.

Позже одна из подписчиц уточнила в комментариях, что произошло:

— Пострадавших нет, в доме никого не было, кроме кошки, водитель скрылся с места, — рассказала «АСТ-54» Анна.

В ГИБДД по Новосибирской области пока аварию не прокомментировали.

Напомним, в Новосибирске в ночь на 1 июня недалеко от пляжа "Звезда" в бетонный забор врезалось иномарка. Тогда водитель тоже сбежал с места ДТП, бросив пострадавших пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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