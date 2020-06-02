В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 106 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:46:04+03:00

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

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Во вторник, 2 июня, стало известно, что количество заболевших коронавирусом превысило трех тысяч человек: только за последние сутки инфекцию нашли у 106 человек. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе — 3020, в том числе 181 ребенок, выздоровели 1204 человека, 34 пациента скончались, — рассказали в оперштабе. — В реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

Напомним, за сутки еще одна пациентка инфекционного госпиталя скончалась от коронавируса. Эта 57-летняя женщина.

Напомним, в регионе по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности: в общественных местах обязательно носить маску. Тех, кто уклоняются штрафуют, также не пускают в общественный транспорт и не продают в магазине продукты.

Так, например, накануне сразу несколько трамваев встали в пробку из-за пассажира, зашедшего в салон без маски. На место вызвали полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU