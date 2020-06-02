«Может, поболтаем?»: в Новосибирске девушка выставила на продажу свои интимные фото и видео

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:43:05+03:00

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Встречаться лично девушка отказывается и не хочет, чтобы ей звонили. Объявление она разместила 31 мая на популярном сайте.

— 1 час общения — 200 рублей, интимные фото (от 5 штук) — 180 рублей, — написала сибирячка в своем профиле. За 10-минутное видео она просит 175 рублей, за 20 минут — 250. А за 500 рублей с девушкой можно поболтать час по видеосвязи.

Но есть вероятность, что в реальности Ангелина выглядит не так роскошно, как на фото. К своему аккаунту продавца она прикрепила фотографии, которые уже размещены во многих профилях в соцсетях. Кроме того, других объявлений у того же продавца нет.

КП-Новосибирск обратилась к юристу, чтобы узнать, что может грозить человеку, предлагающему интимные услуги через объявления, и можно ли такие объявления публиковать.

— У нас есть федеральный закон «О рекламе». В соответствии с статьей 7 этого закона реклама интимных услуг в России запрещена. Ответственность за такую рекламу несет сайт, где девушка разместила объявление. Ведь в правилах сайта указано, что запрещено размещать объявления, противоречащие законодательству России. Это влечет наложение штрафа от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Но штраф полагается и девушке, если удастся ее установить — у нас есть статья 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». За это будет штраф от 1 до 2 тысяч, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU