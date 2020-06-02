В Новосибирской области от коронавируса умерла еще одна женщина

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:31:37+03:00

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Во вторник, 2 июня, стало известно, что от коронавируса умер еще один пациент инфекционного госпиталя. Это женщина. Ей было 57 лет. По данным оперштаба с начала эпидемии от коронавируса в Новосибирской области скончались 34 человека.

— За последние сутки коронавирус обнаружили у 106 человек. Теперь количество заболевших коронавирусом в регионе превысило трех тысяч человек. Им заразились 3020 человек, в том числе 181 ребенок. Стоит отметить, что 1204 человека выздоровели, — сообщили оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. В общественных местах все люди обязаны носить маски. За отсутствие маски начали штрафовать. Также без нее могут не продать продукты в магазине и не пустить в автобус или метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU