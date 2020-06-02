Новосибирский машинист провел онлайн-экскурсию по современному электровозу 2ЭС6 «Синара»

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:01:24+03:00

На Западно-Сибирской железной дороге необычно поздравили воспитанников отраслевых школ-интернатов и малых магистралей с Международным днём защиты детей

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Железнодорожники организовали для школьников онлайн-экскурсию в эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск, в ходе которой машинист электровоза Егор Бардала рассказал об особенностях профессии и познакомил учащихся с одним из современных локомотивов, эксплуатируемых на Западно-Сибирской магистрали.

В частности, в течение 4-хминутного ролика машинист рассказывает о том, что представляет собой грузовой электровоз 2ЭС6 «Синара», какие условия созданы в нём для работы локомотивной бригады, как машинисты отрабатывают действия в нестандартных ситуациях на тренажёрном комплексе.

– Традиционно 1 июня мы проводили экскурсии для детей на наши предприятия. Эта онлайн-экскурсия позволила даже в сложных эпидемиологических условиях не нарушать традицию знакомства ребят с работой железной дороги, – отметила заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам Марина Гудова.

Посетить виртуальную экскурсию в новейший локомотив может любой желающий по ссылке.