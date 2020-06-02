Новосибирский машинист провел онлайн-экскурсию по современному электровозу 2ЭС6 «Синара»
Железнодорожники организовали для школьников онлайн-экскурсию в эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск, в ходе которой машинист электровоза Егор Бардала рассказал об особенностях профессии и познакомил учащихся с одним из современных локомотивов, эксплуатируемых на Западно-Сибирской магистрали.
В частности, в течение 4-хминутного ролика машинист рассказывает о том, что представляет собой грузовой электровоз 2ЭС6 «Синара», какие условия созданы в нём для работы локомотивной бригады, как машинисты отрабатывают действия в нестандартных ситуациях на тренажёрном комплексе.
– Традиционно 1 июня мы проводили экскурсии для детей на наши предприятия. Эта онлайн-экскурсия позволила даже в сложных эпидемиологических условиях не нарушать традицию знакомства ребят с работой железной дороги, – отметила заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам Марина Гудова.
Посетить виртуальную экскурсию в новейший локомотив может любой желающий по ссылке.
Еще больше материалов по теме: «РЖД: люди и дела»