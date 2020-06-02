2020-06-02T08:01:24+03:00
РЖД. Люди дела

Новосибирский машинист провел онлайн-экскурсию по современному электровозу 2ЭС6 «Синара»

На Западно-Сибирской железной дороге необычно поздравили воспитанников отраслевых школ-интернатов и малых магистралей с Международным днём защиты детей
Поделиться:
Онлайн-экскурсия по локомотиву. Фото с ютуб-канал пресс-службы ЗСЖД.Онлайн-экскурсия по локомотиву. Фото с ютуб-канал пресс-службы ЗСЖД.
Изменить размер текста:

Железнодорожники организовали для школьников онлайн-экскурсию в эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск, в ходе которой машинист электровоза Егор Бардала рассказал об особенностях профессии и познакомил учащихся с одним из современных локомотивов, эксплуатируемых на Западно-Сибирской магистрали.

В частности, в течение 4-хминутного ролика машинист рассказывает о том, что представляет собой грузовой электровоз 2ЭС6 «Синара», какие условия созданы в нём для работы локомотивной бригады, как машинисты отрабатывают действия в нестандартных ситуациях на тренажёрном комплексе.

– Традиционно 1 июня мы проводили экскурсии для детей на наши предприятия. Эта онлайн-экскурсия позволила даже в сложных эпидемиологических условиях не нарушать традицию знакомства ребят с работой железной дороги, – отметила заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам Марина Гудова.

Посетить виртуальную экскурсию в новейший локомотив может любой желающий по ссылке.

Еще больше материалов по теме: «РЖД: люди и дела»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности гибели 23-летнего парня, чье тело нашли во дворе высотки
«Пробил железное ограждение и напугал кошку»: под Новосибирском седан врезался в частный дом
В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 106 человек
«Может, поболтаем?»: в Новосибирске девушка выставила на продажу свои интимные фото и видео
В Новосибирской области от коронавируса умерла еще одна женщина
Новосибирский машинист провел онлайн-экскурсию по современному электровозу 2ЭС6 «Синара»
«Думают, что уже взрослые»: лосята с оленятами поели из маминой чашки и отправились одни на прогулку
Спрос на спутниковые тарелки в НСО вырос на 60%
«Его сняла камера на магазине»: диджея, игравшего на запрещенной дискотеке у Бугринского моста, оштрафовали
Новосибирца, нашедшего на улице телефон, обвинили в краже
Президент отправил в отставку начальника новосибирской полиции Юрия Стерликова
«Обслюнявил все свои иголки»: волонтеры показали, как ежик делает духи
Tele2 доставляет SIM-карты в Новосибирске за один час
В Новосибирске во дворе высотки нашли мертвого 23-летнего парня
«Субару» превратилась в груду металлолома после столкновения с фурой: погиб пассажир