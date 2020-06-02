2020-06-02T07:51:44+03:00
Дом. Семья

«Думают, что уже взрослые»: лосята с оленятами поели из маминой чашки и отправились одни на прогулку

На самом деле малыши еще едва стоят на ножках
Надежда РЫЖКИНА
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Малыши кушают вместе с родителями "взрослую" еду. Фото: стоп-кадр.Малыши кушают вместе с родителями "взрослую" еду. Фото: стоп-кадр.
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В Новосибирском зоопарке показали, как подросли детеныши северных оленей и лосей. Малыши родились всего две недели назад, а уже успели окрепнуть и сами встают на ноги. Видео с детенышами сотрудники зоопарка выложили в соцсети.

— Если в первые дни жизни олененок не отходил от мамы, то сейчас он уже решается на недолгие самостоятельные прогулки и активно ест «взрослую» еду. Два лосенка тоже становятся самостоятельными: они гуляют по большому вольеру без мамы. Но самка всегда наблюдает за детенышами, — рассказали в новосибирском зоопарке.

От мамы детеныши пока надолго не отходят. Фото: стоп-кадр.

От мамы детеныши пока надолго не отходят. Фото: стоп-кадр.

Напомним, малыши у северных оленей и лосей родились в середине мая. Зоопарк поделился трогательными кадрами, а заодно рассказал, как меняются самки оленя в «декрете».

Оленята и лосята.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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