«Думают, что уже взрослые»: лосята с оленятами поели из маминой чашки и отправились одни на прогулку
В Новосибирском зоопарке показали, как подросли детеныши северных оленей и лосей. Малыши родились всего две недели назад, а уже успели окрепнуть и сами встают на ноги. Видео с детенышами сотрудники зоопарка выложили в соцсети.
— Если в первые дни жизни олененок не отходил от мамы, то сейчас он уже решается на недолгие самостоятельные прогулки и активно ест «взрослую» еду. Два лосенка тоже становятся самостоятельными: они гуляют по большому вольеру без мамы. Но самка всегда наблюдает за детенышами, — рассказали в новосибирском зоопарке.
От мамы детеныши пока надолго не отходят. Фото: стоп-кадр.
Напомним, малыши у северных оленей и лосей родились в середине мая. Зоопарк поделился трогательными кадрами, а заодно рассказал, как меняются самки оленя в «декрете».
Оленята и лосята.
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ИСТОЧНИК KP.RU