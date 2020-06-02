2020-06-02T07:37:03+03:00
Умные вещи

Спрос на спутниковые тарелки в НСО вырос на 60%

МТС отмечает рост популярности спутникового телевидения у жителей Новосибирской области: за май этот показатель вырос на 60% относительно апрельских показателей. Рост подключений за апрель выше мартовских показателей на 45%
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Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».
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Наиболее активно вырос спрос на «тарелки» в дачных сообществах Новосибирского района, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Больше всего "тарелок" появилось на крышах СНТ как вдоль побережья Оби в сторону Колывани, так и на Тогучинском направлении (район Плотниково). Выросло число тарелок в коттеджах и СНТ Первомайского района, а также в дачных поселках Бердска.

В целом с начала 2020 года Спутниковое ТВ активно подключали в сельских поселениях области, где нет иной альтернативы. В топ-5 «главных по тарелочкам» вошли Коченевский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский и Маслянинский районы Новосибирской области.

- Интерес жителей Новосибирской области к спутниковому телевидению растет от месяца к месяцу, и это связано не только с сезонным фактором – спрос на ТВ-сервисы подстегнул спрос на качественный досуг во время карантинной паузы. На увеличение показателей также повлияла непривычно ранняя и жаркая весна, так что многие дачники отправились на свои участки раньше обычного. Многие новосибирцы, перешедшие на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали за город, - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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