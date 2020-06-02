«Его сняла камера на магазине»: диджея, игравшего на запрещенной дискотеке у Бугринского моста, оштрафовали
В Новосибирске за нарушение режима самоизоляции оштрафовали диджея, который играл на вечеринке у Бугринского моста. Также наказали четверых организаторов дискотеки. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.
— Сотрудники МВД провели проверку и выяснили, что у реки 23 мая около 21:00 недалеко от конного клуба «Мустанг» проходила дискотека. Эти подтвердились благодаря видеокамере, установленной на продуктовом магазине возле места вечеринки, — рассказали в правительстве региона.
Напомним, были наказаны также организаторы другой вечеринки — на площади Ленина. Также штраф придется заплатить нескольким участникам дискотеки. В число нарушителей попал и Александр Петенев — солист новосибирской рок-группы «Рви меха». Он утверждает, что не имел отношения к вечеринке, его группа просто играла рядом.
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ИСТОЧНИК KP.RU