2020-06-02T07:26:17+03:00
Общество

Новосибирца, нашедшего на улице телефон, обвинили в краже

Он несколько дней сам пользовался мобильником, а потом его продал
Ульяна ДЖАНКОВА
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Парня, нашедшего телефон на улице, обвинили в воровстве.Парня, нашедшего телефон на улице, обвинили в воровстве.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске 25-летнему парню грозит суд за то, что он присвоил себе найденный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В полицию обратилась женщина. Она обнаружила, что ее телефон пропал. Женщина предположила, что могла случайно выронить его у одного из домов по улице Первомайской, — рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили и задержали 25-летнего жителя Первомайского района. Ранее парня к уголовной ответственности не привлекали.

— Выяснилось, что мужчина в течение нескольких дней сам пользовался найденным на улице телефоном, а затем продал его на одном из рынков Новосибирска, — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование.

В полиции напомнили, что найденный телефон необходимо вернуть владельцу, либо принести в полицию или администрацию.

Иначе его привлекут к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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