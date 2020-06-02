Новосибирца, нашедшего на улице телефон, обвинили в краже
В Новосибирске 25-летнему парню грозит суд за то, что он присвоил себе найденный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— В полицию обратилась женщина. Она обнаружила, что ее телефон пропал. Женщина предположила, что могла случайно выронить его у одного из домов по улице Первомайской, — рассказали в региональном МВД.
Полицейские установили и задержали 25-летнего жителя Первомайского района. Ранее парня к уголовной ответственности не привлекали.
— Выяснилось, что мужчина в течение нескольких дней сам пользовался найденным на улице телефоном, а затем продал его на одном из рынков Новосибирска, — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование.
В полиции напомнили, что найденный телефон необходимо вернуть владельцу, либо принести в полицию или администрацию.
Иначе его привлекут к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU