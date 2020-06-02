Tele2 доставляет SIM-карты в Новосибирске за один час

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:23:02+03:00

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Оператор предоставляет клиентам в Новосибирске возможность получить новую SIM-карту в течение часа после заказа. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения в приложении «Мой Tele2».

На фоне мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции число интернет-заказов SIM-карт Tele2 в Новосибирске в апреле 2020 года выросло в 1,5 раза по сравнению с мартом 2020 года. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку заказов новосибирским абонентам из своего интернет-магазина, Tele2 заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси».

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят регулярную дезинфекцию. Водители пользуются масками и антисептиком. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию по активации Весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. Клиент после получения самостоятельно регистрирует SIM-карту и пополняет счет. Доставка SIM-карт с помощью сервиса «Яндекс.Такси» действует в пределах Новосибирска.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В условиях роста онлайн-заказов в нашем интернет-магазине нам важно сохранить качество обслуживания и уменьшить срок доставки. Партнерство с одним из лидеров рынка такси позволяет нам позаботиться о безопасности клиентов и предложить им новый сценарий доставки, сохранив высокое качество сервисов и усилить фокус на онлайн-подключениях. В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси и занимает в среднем полчаса.