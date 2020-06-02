2020-06-02T04:48:59+03:00
Происшествия

«Субару» превратилась в груду металлолома после столкновения с фурой: погиб пассажир

Водитель с серьезными травмами госпитализирован в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Иномарка превратилась в груду металлолома после столкновения с грузовиком. Фото: «АСТ-54»Иномарка превратилась в груду металлолома после столкновения с грузовиком. Фото: «АСТ-54»
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В ночь с понедельника на вторник, 2 июня на 32-м км трассы в районе поселка Рыбачий Колыванского района «Субару» врезалась в фуру, которая ехала впереди. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металлолома.

— Все произошло в 1:20. Машина ехала со стороны Омска в сторону Кемерова. 31-летний пассажир «Субару» скончался от полученных травм на месте происшествия, а водитель с серьезными травмами головы и ушибами был госпитализирован, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Полицейские устанавливают причины аварии.

— На обгон пошел, потом обратно в ряд встал но не успел сбавить скорость и влетел в фуру. От удара его отбросило в отбойники, ну а там уже — всмятку, — сообщают очевидцы.

В комментариях паблика дочь водителя «Субару» рассказала, что ее отец ехал вместе с другом их семьи.

Напомним, в конце мая новосибирец на большой скорости врезался в грузовик, который стоял впереди него на светофоре. Мужчина погиб. Момент аварии попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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