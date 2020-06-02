2020-06-02T03:34:33+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 2 июня 2020 года: что ждет сибиряков сегодня

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 2 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 2 июня 2020 года.Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 2 июня 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Новосибирске на сегодня: 2 июня жары ждать не стоит. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +18-20 градусов, к вечеру постепенно понизится до +15-17 градусов, ночью будет +12-14 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь с грозой днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Такая же погода ждет жителей области: температура ночью 2 июня составит +6-11, днем +14-19 градусов местами прогреется до +25. Кроме переменной облачности, в северных районах области могут пройти кратковременные дожди с грозами. Возможны порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду.

Похожий прогноз дает «Яндекс»: по данным сайта, днем в Новосибирске будет максимум +19 градусов, с утра облачно с прояснениями, днем — пасмурно, к вечеру возможен небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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