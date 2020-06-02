2020-06-02T03:00:17+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом в регионе заболели почти три тысячи человек.Коронавирусом в регионе заболели почти три тысячи человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе. По последним данным общее количество заболевших коронавирусом увеличилось до 2914 человек. С начала эпидемии коронавирус обнаружили в том числе у 176 детей. Стоит отметить, что 1129 человек выздоровели, но, к сожалению, 33 пациента скончались. Накануне стало известно еще об одном умершем пожилом мужчине. Ему было 66 лет.

Что касается районов на карте распространения коронавируса в регионе, то информация следующая. Два случая заражения коронавирусом обнаружено в Доволенском районе.

— 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного, — сообщили в оперштабе.

О ситуации в регионе расскажет онлайн-карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет онлайн-карта распространения коронавируса.

Болезнь добралась до практически всех крупных городов области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском.

Напомним, за последние сутки стало известно, что в регионе смягчили ограничительные меры: отменили обязательное медицинское наблюдение для прибывающих из других регионов России. Это решение связано с низким уровнем завоза коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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